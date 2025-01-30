Латвія купить 42 бойові машини піхоти ASCOD за 373 млн євро

Латвія уклала договір з іспанською компанією GDELS-Santa Bárbara Sistemas на поставку 42 бойових машин піхоти ASCOD за 373 млн євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Договір про постачання ASCOD підписали заступник державного секретаря Міністерства оборони із забезпечення генерал-майор Андіс Діланс і віцепрезидент GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Пейдж Ернандес у присутності міністра оборони Андріса Спрудса.

БМП ASCOD (Austrian Spanish Cooperative Development) – бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні військ Австрії, Іспанії, Великої Британії, США та Філіппін. Вона оснащена автоматичною гарматою калібру 30 мм, кулеметом і протитанковою зброєю.

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Екіпаж БМП складається з трьох осіб, вона перевозить ще шість солдатів у повному бойовому оснащенні. Нові бойові машини піхоти замінять гусеничні бронемашини CVR(T), які збройні сили придбали у Великої Британії.

Як повідомляє Міноборони Латвії, процес закупівлі бойових машин було розпочато 2023 року, під час якого було проведено функціональні випробування для отримання даних про експлуатаційні можливості. Також оцінювали вартість техніки, доступне обладнання, терміни поставки та інші аспекти.

Розвиток потенціалу бойових машин піхоти є одним із пріоритетів Латвії в рамках цілей НАТО з підвищення боєздатності.

Як заявив міністр оборони, договір про постачання сучасних бойових машин піхоти знаменує собою новий етап у механізації сухопутних військ латвійської армії. Також це велика подія для військової промисловості Латвії, яка братиме участь у підготовці бойових машин.

Торік у Латвії завершили фінансований ЄС проєкт зі встановлення сучасних відеокамер дальньої дії/термічного відеоспостереження для виконання завдань Державної прикордонної служби на узбережжі Ризької затоки Балтійського моря.

Також Міністерство оборони Латвії випустило буклет під назвою "Що робити в разі війни", в якому також містяться поради про те, як діяти, якщо територія опиниться під окупацією.