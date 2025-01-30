Половина поляков против вступления Украины в ЕС и НАТО до решения проблемы эксгумаций

Половина поляков считают, что без закрытия проблемного вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии не может быть вступления Украины в НАТО или Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Rzeczpospolita, передает "Европейская правда".

Поляков спросили, должна ли Украина стать членом НАТО и ЕС без урегулирования проблемы эксгумаций жертв Волынской трагедии.

27,7% участников опроса "категорически" не согласны с вступлением Украины в ЕС и НАТО без решения этой проблемы, а 22,5% "скорее" не согласны с этим.

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Как отмечает Rzeczpospolita, "в группе, которая выдвигает такое условие, преобладают сторонники оппозиции; это преимущественно зрители телеканала "Республика", который в своих материалах поддерживает оппозиционную партию "Право и справедливость".

20,4% респондентов "скорее" согласны со вступлением Украины в НАТО и ЕС, несмотря на ее бездействие в деле эксгумаций. "Однозначно" согласны 14,4% респондентов.

Среди всех участников опроса 15% "не знают", какое решение должно быть принято.

Опрос проводился 24 и 25 января этого года методом CATI на выборке из 1 071 человека.

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий, поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией "Право и справедливость", ранее заявил, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО.

"Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – заявил Навроцкий.

А вот мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши от власти Рафал Тшасковский поддержал членство Украины в ЕС и НАТО.