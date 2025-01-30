У Фінляндії хочуть посилити обмеження щодо нікотинових пакетиків

Уряд Фінляндії вніс до парламенту оновлену пропозицію закону стосовно нікотинових пакетиків (паучів), що має на меті зменшити привабливість цієї продукції для наймолодших споживачів.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Фінський уряд вніс до парламенту оновлений законопроєкт, що посилює регулювання щодо нікотинових подушечок.

Зокрема, ним пропонують залишити дозволеними ароматизаторами для цих виробів лише м’яту і ментол. Солодкі фруктово-ягідні аромати опиняться під забороною, з міркувань, що вони роблять продукцію більш привабливою для підлітків.

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Перед цим парламент вже схвалював зміни до тютюнового законодавства у цьому питанні, але врешті їх завернули на доопрацювання, з’ясувавши, що вони можуть виглядати як такі, що вигідні одній конкретній компанії.

У попередньому уряді Франції піднімали питання про заборону нікотинових подушечок, також з міркувань, що вони "націлені" на молодь.

Румунський парламент у 2024 році остаточно ухвалив закон про заборону реклами електронних сигарет, зокрема вейпів та пристроїв для нагрівання тютюну, а також нікотинових паучів.

Неофіційно повідомляли, що 16 країн ЄС просувають розширення "тютюнового" законодавства на електронні сигарети.

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