В Финляндии хотят ужесточить ограничения в отношении никотиновых пакетиков

Правительство Финляндии внесло в парламент обновленное предложение закона относительно никотиновых пакетиков (паучей), что имеет целью уменьшить привлекательность этой продукции для молодых потребителей.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Финское правительство внесло в парламент обновленный законопроект, ужесточающий регулирование в отношении никотиновых подушечек.

В частности, им предлагают оставить разрешенными ароматизаторами для этих изделий только мяту и ментол. Сладкие фруктово-ягодные ароматы окажутся под запретом, из соображений, что они делают продукцию более привлекательной для подростков.

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Перед этим парламент уже одобрял изменения в табачное законодательство в этом вопросе, но в итоге их вернули на доработку, выяснив, что они могут выглядеть как выгодные одной конкретной компании.

В предыдущем правительстве Франции поднимали вопрос о запрете никотиновых подушечек, также из соображений, что они "нацелены" на молодежь.

Румынский парламент в 2024 году окончательно принял закон о запрете рекламы электронных сигарет, в частности вейпов и устройств для нагревания табака, а также никотиновых паучей.

Неофициально сообщалось, что 16 стран ЕС продвигают расширение "табачного" законодательства на электронные сигареты.

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