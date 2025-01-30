У Єврокомісії деталізували, на що дають 30 млн євро Молдові для подолання енергокризи

У Єврокомісії пояснили, що "енергетична" допомога для Молдови на 30 млн євро розрахована для того, щоб відновити постачання газу у Придністров’я, а також постачання виробленої там електроенергії на правобережжя – тобто контрольовану урядом територію.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", таку відповідь надали у Єврокомісії на їхній запит.

У поясненні йдеться, що ЄС пропонує профінансувати цими коштами придбання і транспортування газу у Придністров’я, що дозволить відновити базові комунальні послуги для 350 тисяч мешканців регіону, а також відновити постачання електроенергії з Придністров’я на правобережжя Молдови.

"Зокрема, державна енергетична компанія Молдови Energocom використає цю початкову підтримку обсягом 30 млн для постачання газу місцевому газовому дистриб’ютору Придністров’я, щоб забезпечити безперервне постачання енергії та уможливити постачання електроенергії з лівобережжя на правобережжя", – йдеться у коментарі.

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За розрахунками, ця невідкладна допомога допоможе покрити найтерміновіші потреби до 10 лютого, після того планують комплексний пакет, щоб "допомогти пом’якшити соціальні наслідки кризи для громадян Республіки Молдова і допомогти посилити енергетичну незалежність і стійкість Республіки Молдова".

Нагадаємо, 27 січня ЄС анонсував допомогу для Молдови обсягом 30 млн євро для закупівлі і транспортування газу у Придністров’я.

При цьому у де-факто владі Придністров’я 28 січня заявили, що Росія надасть невизнаному регіону кредит для сплати за газ, який Придністров’я почне отримувати з Європи.

Лідер Придністров’я Вадим Красносельський почав звинувачувати уряд Молдови у маніпуляціях щодо того, як саме мають використовуватись 30 млн євро від ЄС.

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