В Еврокомиссии детализировали, на что дают 30 млн евро Молдове для преодоления энергокризиса

В Еврокомиссии объяснили, что "энергетическая" помощь для Молдовы на 30 млн евро рассчитана на то, чтобы возобновить поставки газа в Приднестровье, а также поставки произведенной там электроэнергии на правобережье – то есть контролируемую правительством территорию.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такой ответ предоставили в Еврокомиссии на их запрос.

В объяснении говорится, что ЕС предлагает профинансировать этими средствами приобретение и транспортировку газа в Приднестровье, что позволит восстановить базовые коммунальные услуги для 350 000 жителей региона, а также возобновить поставки электроэнергии из Приднестровья на правобережье Молдовы.

"В частности, государственная энергетическая компания Молдовы Energocom использует эту начальную поддержку объемом 30 млн для поставки газа местному газовому дистрибьютору Приднестровья, чтобы обеспечить непрерывные поставки энергии и сделать возможными поставки электроэнергии с левобережья на правобережье", – говорится в комментарии.

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По расчетам, данная неотложная помощь поможет покрыть самые срочные потребности до 10 февраля, после того планируют комплексный пакет, чтобы "помочь смягчить социальные последствия кризиса для граждан Республики Молдова и помочь усилить энергетическую независимость и устойчивость Республики Молдова".

Напомним, 27 января ЕС анонсировал помощь для Молдовы объемом 30 млн евро для закупки и транспортировки газа в Приднестровье.

При этом в де-факто власти Приднестровья 28 января заявили, что Россия предоставит непризнанному региону кредит для оплаты за газ, который Приднестровье начнет получать из Европы.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский начал обвинять правительство Молдовы в манипуляциях относительно того, как именно должны использоваться 30 млн евро от ЕС.

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