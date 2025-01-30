МИД прокомментировал задержание украинца в Словакии из-за "подготовки госпереворота"

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что задержанному в Словакии украинцу оказывают консульскую поддержку; также посольство обратилось к словацким органам относительно оснований задержания.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом им сообщили в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что знают о ситуации с задержанием в Словакии гражданина Украины. Посольство Украины установило связь с ним и семьей, ему оказывают консульскую поддержку. У задержанного есть также частный адвокат.

"Настаиваем на необходимости соблюдения словацкой стороной законных прав и интересов гражданина Украины. Посольство Украины в Словацкой Республике уже обратилось в компетентные органы Словакии для выяснения оснований задержания", – говорится в комментарии.

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Напомним, 30 января глава полиции Словакии Яна Машкарова заявила, что из страны вышлют гражданина Украины в связи с тайным докладом Словацкой информационной службы (SIS) о подготовке "государственного переворота".

В секретном докладе словацкой спецслужбы, представленном на прошлой неделе, говорится о якобы долгосрочной организованной операции влияния с целью дестабилизации Словакии.

На этом фоне, а также на фоне продолжающихся многотысячных протестов против своего правительства премьер Словакии Роберт Фицо начал говорить о подготовке "Майдана " в стране, обвинив Украину в причастности к этому.

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