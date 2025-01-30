ЕСПЧ признал Италию ответственной за токсичные отходы, которые сбрасывает мафия

Европейский суд по правам человека осудил Италию за неспособность справиться с утилизацией токсичных отходов, которые сбрасывают мафиозные группировки в ее южном регионе Кампания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Иск в ЕСПЧ против итальянского правительства подал 41 гражданин Италии из Кампании, а также пять региональных организаций.

Суд единогласно постановил, что Италия нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека о праве на жизнь, не отреагировав должным образом на сброс токсичных отходов.

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"Итальянское государство не смогло справиться с такой серьезной ситуацией с необходимой тщательностью и скоростью, несмотря на то, что знало о проблеме в течение многих лет, в частности, в оценке проблемы, предотвращении ее продолжения и информировании пострадавшей общественности", – говорится в решении.

ЕСПЧ дал Италии два года на решение ситуации в регионе, где проживают почти три миллиона человек и где наблюдается рост уровня заболеваемости раком.

Десятилетиями промышленные отходы, прежде всего из северной Италии, сжигались под открытым небом на огромной территории Кампании, которая получила название "Треугольник смерти".

Вместо того, чтобы оплачивать легальную, но дорогую утилизацию отходов, компании платили местной мафии за часть стоимости, чтобы она сбрасывала их в поля, колодцы и озера.

В аналогичном иске 19 жителей Неаполя Европейский суд по правам человека так же признал Италию виновной в неспособности решить проблему отходов.

В последнем решении в четверг ЕСПЧ постановил, что в течение двух лет, за которые Италия должна разработать свою стратегию, рассмотрение 36 аналогичных заявлений от около 4700 заявителей будет отложено.