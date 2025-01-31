Майже половина данців бачать у США загрозу на тлі зазіхань Трампа на Гренландію

Майже половина данців вважають США значною загрозою для своєї країни на тлі того, як американський президент Дональд Трамп висловлює претензії на Гренландію.

Про це свідчать дані опитування YouGov, результати якого ексклюзивно надані The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, опитування показало, що 46% респондентів вважають США "дуже великою загрозою" або "досить великою загрозою" для Данії.

Це більше, ніж кількість тих, хто вважає загрозою Північну Корею або Іран – 44% і 40% відповідно.

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Водночас загроза з боку Росії залишається значно вищою: 86% респондентів заявили, що вважають Москву загрозою.

З опитаних 78% заявили, що виступали б проти продажу Гренландії США, але 72% сказали, що остаточне рішення має бути за Гренландією, а не Данією.

Опитування проводилось з 15 по 22 січня, в ньому взяли участь трохи більше 1000 жителів Данії.

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.

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