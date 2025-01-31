Почти половина датчан видят в США угрозу на фоне посягательств Трампа на Гренландию

Почти половина датчан считают США значительной угрозой для своей страны на фоне того, как американский президент Дональд Трамп высказывает претензии на Гренландию.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, результаты которого эксклюзивно предоставлены The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В частности, опрос показал, что 46% респондентов считают США "очень большой угрозой" или "достаточно большой угрозой" для Дании.

Это больше, чем количество тех, кто считает угрозой Северную Корею или Иран – 44% и 40% соответственно.

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В то же время угроза со стороны России остается значительно выше: 86% респондентов заявили, что считают Москву угрозой.

Из опрошенных 78% заявили, что выступали бы против продажи Гренландии США, но 72% сказали, что окончательное решение должно быть за Гренландией, а не Данией.

Опрос проводился с 15 по 22 января, в нем приняли участие чуть более 1000 жителей Дании.

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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