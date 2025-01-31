Німеччина збереже перевірки на кордонах

Німеччина збереже тимчасові перевірки на своїх кордонах "доти, доки зовнішній захист кордонів дійсно не почне діяти".

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яку цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Фезер 30 січня перебувала у Варшаві на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС, де обговорювали міграційну політику.

"Ми будемо зберігати прикордонний контроль доти, доки зовнішній захист кордонів справді не почне діяти", – сказала Фезер.

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Однак вона запевняла у тому, що "Шенгенська зона в якийсь момент знову матиме відкриті кордони".

Міністерка пообіцяла своїм колегам з ЄС, що Німеччина продовжуватиме діяти відповідно до законодавства ЄС та своєї конституції.

"Європа може покластися на цей федеральний уряд", – сказала вона.

Чинні перевірки на внутрішніх сухопутних кордонах Німеччини тривають до 15 березня.

Напередодні Бундестаг незначною більшістю у 348 голосів проти 345 ухвалив ніціативу консервативного ХДС, яка не має юридично зобов'язуючої дії. Зокрема, вона передбачає "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Коментуючи цю ініціативу, міністр внутрішніх справ Люксембургу Леон Глоден виступив проти прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС.