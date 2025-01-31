У німецькому ХДС наполягають, що ультраправа "АдН" – це противник

У німецькому опозиційному Християнсько-демократичному союзі наполягають, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" є їхнім політичним опонентом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила депутатка від ХДС Серап Гюлер, яку цитує T-Online.

Вона також висловилась з приводу протестів перед штаб-квартирою партії ХДС у Кельні, учасники яких засуджують спільне голосування ХДС/ХСС і "Альтернативи для Німеччини" за більш жорстку міграційну політику.

"У нашій країні кожен має право протестувати проти або на користь чогось. Саме тому ми живемо в демократичній країні, і як громадянин і політик цієї країни, я зроблю все можливе, щоб так і залишалося", – сказала депутатка.

Реклама:

Водночас вона дала зрозуміти, що позиція ХДС щодо "АдН" не змінилася.

"У нашій заяві ми чітко дали зрозуміти, що "АдН" не є партнером, а політичним опонентом", – підкреслила Гюлер.

Проте вона наголосила, що не можна ігнорувати поточні політичні події: "Ми не можемо і не повинні просто повернутися до звичного порядку речей після жахливих подій у Магдебурзі та Ашаффенбурзі. Я дуже шкодую, що більшість голосів було досягнуто з "АдН".

Депутатка також додала, що ні за Фрідріха Мерца, ні за будь-якого іншого лідера партії "ніколи не буде співпраці між ХДС і "АдН".

Нагадаємо, 29 січня Бундестаг з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Водночас в "АдН" зраділи прецеденту, назвавши його початком "нової ери".