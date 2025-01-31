В немецком оппозиционном Христианско-демократическом союзе настаивают, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" является их политическим оппонентом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила депутат от ХДС Серап Гюлер, которую цитирует T-Online.

Она также высказалась по поводу протестов перед штаб-квартирой партии ХДС в Кельне, участники которых осуждают совместное голосование ХДС/ХСС и "Альтернативы для Германии" за более жесткую миграционную политику.

В нашей стране каждый имеет право протестовать против или в пользу чего-то. Именно поэтому мы живем в демократической стране, и как гражданин и политик этой страны, я сделаю все возможное, чтобы так и оставалось", – сказала депутат.

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В то же время она дала понять, что позиция ХДС по "АдГ" не изменилась.

"В нашем заявлении мы четко дали понять, что "АдГ" не является партнером, а политическим оппонентом", – подчеркнула Гюлер.

Однако она подчеркнула, что нельзя игнорировать текущие политические события: "Мы не можем и не должны просто вернуться к привычному порядку вещей после ужасных событий в Магдебурге и Ашаффенбурге. Я очень сожалею, что большинство голосов было достигнуто с "АдН".

Депутат также добавила, что ни при Фридрихе Мерце, ни при любом другом лидере партии "никогда не будет сотрудничества между ХДС и „АдГ".

Напомним, 29 января Бундестаг с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

В то же время в "АдГ" обрадовались прецеденту, назвав его началом "новой эры".