Німецькі консерватори розкритикували свою екслідерку Меркель за її заяви

Чимало політиків консервативного Християнсько-демократичного союзу підтримують лідера партії Фрідріха Мерца і критикують колишню канцлерку Ангелу Меркель за її критику на адресу Мерца.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Серед політиків ХДС переважає думка, що Меркель слід було промовчати, а не критикувати підхід свого наступника на чолі партії.

"Лінія, яку обрали ХДС і Фрідріх Мерц, є правильною. Нам потрібна докорінна зміна міграційної політики. Якщо ми не вирішимо цю проблему з політичного центру, її вирішать інші, але не в наших спільних інтересах", – заявив прем'єр-міністр землі Гессен Борис Райн.

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Екхардт Реберг, один з найближчих соратників Меркель і колишній лідер ХДС в Мекленбурзі-Передній Померанії, заявив: "Як колишній канцлер, вона повинна була просто промовчати. Ви цього не робите, ви мовчите як колишній канцлер".

Ян Редманн, лідер ХДС у Бранденбурзі, сказав: "Пані Меркель має право на власну думку, але хорошим тоном є публічна мовчанка після того, як вона залишила посаду. Їй варто було б цього дотримуватися".

Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель також накинулась на колишню канцлерку Ангелу Меркель, яка напередодні розкритикувала Мерца за спільне голосування з ультраправими.

Нагадаємо, у середу, 29 січня, Бундестаг з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Водночас в "АдН" зраділи прецеденту, назвавши його початком "нової ери".