Немецкие консерваторы раскритиковали своего экс-лидера Меркель за ее заявления

Многие политики консервативного Христианско-демократического союза поддерживают лидера партии Фридриха Мерца и критикуют бывшего канцлера Ангелу Меркель за ее критику в адрес Мерца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Среди политиков ХДС преобладает мнение, что Меркель следовало промолчать, а не критиковать подход своего преемника во главе партии.

"Линия, которую выбрали ХДС и Фридрих Мерц, является правильной. Нам нужно коренное изменение миграционной политики. Если мы не решим эту проблему из политического центра, ее решат другие, но не в наших общих интересах", – заявил премьер-министр земли Гессен Борис Райн.

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Экхардт Реберг, один из ближайших соратников Меркель и бывший лидер ХДС в Мекленбурге-Передней Померании, заявил: "Как бывший канцлер, она должна была просто промолчать. Вы этого не делаете, вы молчите как бывший канцлер".

Ян Редманн, лидер ХДС в Бранденбурге, сказал: "Госпожа Меркель имеет право на собственное мнение, но хорошим тоном является публичное молчание после того, как она покинула пост. Ей следовало бы этого придерживаться".

Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель также набросилась на бывшего канцлера Ангелу Меркель, которая накануне раскритиковала Мерца за совместное голосование с ультраправыми.

Напомним, в среду, 29 января, Бундестаг с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

В то же время в "АдГ" обрадовались прецеденту, назвав его началом "новой эры".