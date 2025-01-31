Лідерка АдН" накинулась на Меркель через критику голосування за ініціативу щодо міграції

Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель накинулась на колишню канцлерку Ангелу Меркель, яка напередодні розкритикувала главу ХДС/ХСС Фрідріха Мерца за спільне голосування з ультраправими.

Про це Вайдель заявила в коментарі dpa, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про голосування за ініціативу Мерца з протидії міграції, яка не має юридично зобов'язуючої дії, і яка була ухвалена у Бундестазі за підтримки ультраправої "АдН".

Меркель у четвер розкритикувала свого наступника на посаді глави ХДС за те, що той заручився підтримкою ультраправих.

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У відповідь Вайдель сказала, що Меркель "ініціювала втрату контролю на кордонах у 2015 році і не хоче нічого змінювати в цій ситуації".

"Я не здивована тим, що пані Меркель зриває злість на своєму наступнику", – сказала вона.

Колишнія канцлерка робить черговий вагомий внесок "у розпад колись гордої консервативної народної партії", додала Вайдель.

Нагадаємо, у середу, 29 січня, Бундестаг з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Водночас в "АдН" зраділи прецеденту, назвавши його початком "нової ери".