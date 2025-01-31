Шольц вважає, що партія його опонента може піти в коаліцію з ультраправими

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає можливим, що опозиційний блок ХДС/ХСС може сформувати урядову коаліцію з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Заяву Шольца наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

У подкасті "Alles gesagt?" на онлайн-порталі Zeit він сказав, що після виборів 23 лютого, після формальних переговорів із СДПН або "Зеленими" ХДС/ХСС можуть сформувати коаліцію з ультраправими, "наприклад, у жовтні".

Шольц навів як приклад сусідню Австрію, де консервативна Народна партія (ÖVP) веде перемовини щодо коаліції з правопопулістською Партією свободи (FPÖ)

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"Усі говорили, що не будуть створювати коаліцію з FPÖ. А тепер, можливо, буде коаліція з ними і навіть канцлер від FPÖ", – додав канцлер Німеччини.

Нагадаємо, 29 січня Бундестаг з незначною перевагою підтримав запропонований консерваторами з ХДС/ХСС план щодо посилення контролю над міграцією.

Голосування стало переломним, оскільки ініціативу схвалили за участі голосів ультраправої "Альтернативи для Німеччини". Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Водночас у ХДС запевнили, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" є їхнім політичним опонентом.