Шольц считает, что партия его оппонента может пойти в коалицию с ультраправыми

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает возможным, что оппозиционный блок ХДС/ХСС может сформировать правительственную коалицию с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Заявление Шольца приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

В подкасте "Alles gesagt?" на онлайн-портале Zeit он сказал, что после формальных переговоров с СДПГ или "Зелеными" ХДС/ХСС могут сформировать коалицию с ультраправыми, "например, в октябре".

Шольц привел в пример соседнюю Австрию, где консервативная Народная партия (ÖVP) ведет переговоры о коалиции с правопопулистской Партией свободы (FPÖ)

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"Все говорили, что не будут создавать коалицию с FPÖ. А теперь, возможно, будет коалиция с ними и даже канцлер от FPÖ", – добавил канцлер Германии.

Напомним, 29 января Бундестаг с незначительным перевесом поддержал предложенный консерваторами из ХДС/ХСС план по усилению контроля над миграцией.

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "Альтернативы для Германии". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий об отказе от сотрудничества с крайне правыми.

В то же время в ХДС заверили, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" является их политическим оппонентом.