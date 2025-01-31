У Данії відреагували на слова Рубіо: "Гренландія не продається"

Данія заявила, що серйозно має на увазі те, що Гренландія не продається, після того, як державний секретар США Марко Рубіо заявив, що зацікавленість президента Дональда Трампа в придбанні острова "не є жартом".

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю Рубіо наголосив, що слова Трампа щодо безпекової ситуації в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія, – "це не жарт".

У відповідь на інтерв'ю Рубіо, Расмуссен заявив, що був би "більше здивований, якби він сказав, що це був жарт".

Реклама:

"Ми серйозно маємо на увазі – і це також стосується Гренландії – що Гренландія не продається", – заявив він.

Очільник МЗС Данії зазначив, що інтереси США, викладені Рубіо в інтерв'ю, збігаються з інтересами Данії.

"Якщо ми зможемо провести предметну дискусію щодо цього, то ми також знайдемо рішення", – сказав він.

Посилаючись на коментарі Рубіо, Расмуссен зазначив, що "суть цієї амбіції полягає в тому, що якби Сполучені Штати просто володіли всім світом, то все було б під контролем".

"Але цього не станеться, тому ми повинні знайти іншу форму, де ми спільно виконаємо ці завдання", – додав він.

Впродовж останніх тижнів Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.

Читайте також: Непристойна пропозиція Трампа, або Чому Данія має зберегти контроль над Гренландією.