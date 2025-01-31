В Дании отреагировали на слова Рубио: "Гренландия не продается"

Дания заявила, что серьезно имеет в виду то, что Гренландия не продается, после того как государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что заинтересованность президента Дональда Трампа в приобретении острова "не шутка".

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В одном из своих недавних интервью Рубио отметил, что слова Трампа по поводу безопасности ситуации в Арктическом регионе, где расположена Гренландия, – "это не шутка".

В ответ на интервью Рубио, Расмуссен заявил, что был бы "больше удивлен, если бы он сказал, что это была шутка".

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"Мы серьезно имеем в виду – и это также касается Гренландии – что Гренландия не продается", – заявил он.

Глава МИД Дании отметил, что интересы США, изложенные Рубио в интервью, совпадают с интересами Дании.

"Если мы сможем провести предметную дискуссию по этому поводу, то мы также найдем решение", – сказал он.

Ссылаясь на комментарии Рубио, Расмуссен отметил, что "суть этой амбиции заключается в том, что если бы Соединенные Штаты просто владели всем миром, то все было бы под контролем".

"Но этого не произойдет, поэтому мы должны найти другую форму, где мы совместно выполним эти задачи", – добавил он.

В последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию в отношении посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

Дания также решила инвестировать дополнительные ресурсы в оборону Арктического региона.

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