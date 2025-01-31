У Франції зробили перший крок для ухвалення бюджету на 2025 рік

Група французьких законодавців у пʼятницю, 31 січня, погодила остаточний текст проєкту бюджету на 2025 рік, що відкриває шлях до його ухвалення в парламенті.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Текст бюджетного законопроєкту погодили на зустрічі представників парламентських партій.

В опозиційній Соціалістичній партії Франції, на голоси якої розраховує уряд, заявили, що не в захваті від тексту, але задоволені тим, що отримали поступки для покращення життя простих людей.

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"Це не був наш бюджет, ми опозиційна партія, і ми це чітко заявили. Нам вдалося звести до мінімуму страждання і нападки на купівельну спроможність пенсіонерів і пацієнтів", – сказав журналістам депутат від соціалістів Борис Валло.

Депутат від консервативної партії "Республіканці" Філіп Жювен своєю чергою заявив, що "бюджет нікого не задовольняє, але це краще, ніж відсутність бюджету".

Тепер законопроєкт винесуть на голосування в нижній палаті парламенту Франції – Національній асамблеї – наступного тижня. Хоча шанс, що він може бути провалений, ще зберігається.

Нездатність Франції узгодити бюджет на 2025 рік на тлі зміни уряду відлякала інвесторів і підірвала довіру бізнесу та населення.

Уряду на чолі з новопризначеним премʼєром Франсуа Байру довелося піти на поступки, аби погодити законопроєкт, який має шанси на ухвалення, насамперед у питанні соціальних видатків.

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард запевнив, що уряд дотримується своєї мети щодо скорочення дефіциту бюджету до 5,4% ВВП цього року. За підсумками 2024 року, як прогнозується, він сягне 6%.