Бюджетні переговори у Франції близькі до зриву після виходу з них соціалістів

Переговори щодо бюджету Франції опинилися на межі зриву в середу, на наступний день після того, як представники Соціалістичної партії призупинили свою участь на знак протесту проти висловлювань прем'єр-міністра про імміграцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У телевізійному інтерв'ю в понеділок прем'єр-міністр Франсуа Байру говорив про "відчуття вторгнення" з боку іммігрантів.

"Ми призупинили наші переговори, тому що слова прем'єр-міністра не були гідними", – сказав Філіп Брюн, депутат-соціаліст, який бере участь у бюджетних переговорах, в інтерв'ю Sud Radio в середу. Він висловив сподівання, що переговори відновляться.

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Без підтримки соціалістів Байру може не мати достатньо голосів, щоб просунути свій бюджет і вжити заходів щодо скорочення дефіциту, як того вимагають у ЄС.

Байру був призначений прем'єр-міністром у грудні і прагне уникнути долі свого попередника Мішеля Барньє. Політики зліва і справа об'єдналися, щоб повалити уряд Барньє, коли він намагався ухвалити бюджет, який, на думку законодавців, зайшов надто далеко у спробі скоротити витрати.

У той час як Барньє шукав підтримки у ультраправого "Національного об'єднання", Байру намагається зберегти уряд за підтримки соціалістів. Він погодився відновити переговори про пенсійну реформу, ключову ініціативу президента Емманюеля Макрона, і відмовився від планів свого попередника скоротити тисячі робочих місць вчителів.

Досі Байру пережив один вотум недовіри після того, як Соціалістична партія не підтримала його. Однак Брюн заявив, що соціалісти розглянуть можливість підтримати ще один вотум недовіри, якщо вони не зможуть дійти згоди щодо бюджету.

Лоран Баумель, інший депутат-соціаліст, заявив, що уряд пішов на недостатні поступки.

Брюн сказав, що соціалісти вимагають підвищення мінімальної заробітної плати та збільшення інвестицій у "зелений" перехід, серед іншого.

Уряд прагне ухвалити бюджет в обох палатах парламенту до кінця наступного місяця.