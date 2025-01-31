Во Франции сделали первый шаг для принятия бюджета на 2025 год

Группа французских законодателей в пятницу, 31 января, согласовала окончательный текст проекта бюджета на 2025 год, что открывает путь к его принятию в парламенте.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Текст бюджетного законопроекта согласовали на встрече представителей парламентских партий.

В оппозиционной Социалистической партии Франции, на голоса которой рассчитывает правительство, заявили, что не в восторге от текста, но довольны тем, что получили уступки для улучшения жизни простых людей.

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"Это не был наш бюджет, мы оппозиционная партия, и мы это четко заявили. Нам удалось свести к минимуму страдания и нападки на покупательную способность пенсионеров и пациентов", – сказал журналистам депутат от социалистов Борис Валло.

Депутат от консервативной партии "Республиканцы" Филипп Жювен в свою очередь заявил, что "бюджет никого не удовлетворяет, но это лучше, чем отсутствие бюджета".

Теперь законопроект вынесут на голосование в нижней палате парламента Франции – Национальной ассамблее – на следующей неделе. Хотя шанс, что он может быть провален, еще сохраняется.

Неспособность Франции согласовать бюджет на 2025 год на фоне смены правительства отпугнула инвесторов и подорвала доверие бизнеса и населения.

Правительству во главе с новоназначенным премьером Франсуа Байру пришлось пойти на уступки, чтобы согласовать законопроект, который имеет шансы на принятие, прежде всего в вопросе социальных расходов.

Министр финансов Франции Эрик Ломбард заверил, что правительство придерживается своей цели по сокращению дефицита бюджета до 5,4% ВВП в этом году. По итогам 2024 года, как прогнозируется, он достигнет 6%.