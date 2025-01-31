Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии.

Об этом он заявил в пятницу, 31 января, во время пресс-конференции, цитирует TASR, пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции Фицо предположил, что представители политической оппозиции, а также организаторы общественных протестов из объединения "Мир для Украины" имеют связь с "Грузинским легионом".

"Как это возможно, что представители "Грузинского легиона" были активными в Киеве в 2014 году во время Майдана? Я спрашиваю, как это возможно, что они были активными в Тбилиси, где некоторые из них даже сталкиваются с обвинениями и преследованием за преступления?", – заявил он и отметил, что та же группа людей сейчас вынырнула в Словакии.

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Словацкий премьер заявил, что "Грузинский легион" контролируется украинской контрразведкой и отметил, что Мамулашивили является одним из лиц, которых Словакия внесла в свой черный список, запретив ему въезд в страну.

Фицо также представил фотографии, которые якобы должны доказать связи легиона и его лидера со Словакией.

"Мир для Украины" посылал деньги грузинским национальным легионам. Жертвовали ли люди свои деньги украинской контрразведке?", – заявил он.

В этом контексте отметим, что в начале декабря "Грузинский легион" опроверг заявления российской пропаганды о том, что он якобы планирует вернуться в Грузию, чтобы принять участие в протестах.

Перед тем оппозиционный президент страны Саломе Зурабишвили назвала провокацией сообщения о якобы готовности грузинских бойцов в Украине приехать в Тбилиси и выйти в поддержку протестов.

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