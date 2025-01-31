Скандальный антимиграционный законопроект Мерца не прошел голосование

Законопроект фракции ХДС/ХСС по усилению политики в сфере предоставления убежища не прошел поименное голосование и был отклонен Бундестагом.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

В пятницу, 31 января, Бундестаг отклонил законопроект фракции ХДС/ХСС по усилению политики в сфере предоставления убежища

Во время поименного голосования законопроект не получил поддержки большинства. 338 депутатов проголосовали "за", а 350 – "против", еще пятеро воздержались.

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Отметим, в среду, 29 января, предложение ХДС/ХСС по миграционной политике было принято, в частности, голосами "АдГ".

Голосование стало переломным, поскольку инициативу одобрили при участии голосов ультраправой "АдГ". Это фактически сломало многолетний консенсус немецких политических партий относительно отказа от сотрудничества с крайне правыми.

За это лидер ХДС Фридрих Мерц попал под шквал критики от партий центра, которые потенциально могли бы стать будущими союзниками по коалиции после выборов 23 февраля.

Накануне голосования в пятницу звучали призывы не повторять ситуацию, сложившуюся в среду, когда ХДС/ХСС и "АдГ" фактически сформировали ситуативное большинство. В конце концов законопроект в пятницу провалился.

Закон, который рассматривался в пятницу, был бы юридически обязательным, в отличие от предложений по ужесточению миграционной политики, принятых в среду при противоречивой поддержке ультраправых.

В частности свежий опрос показал проседание рейтинга ХДС после того, как его лидер допустил сотрудничество с ультраправыми.

Отметим, что тема нелегальной миграции в Германии вернулась на повестку дня после нападения с ножом в Баварии, которое совершил 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.