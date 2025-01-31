Президент ЕСПЧ: рассмотрение межгосударственных дел против России является приоритетом

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) дела против России по жалобам других государств рассматриваются в приоритетном порядке.

Об этом заявил президент ЕСПЧ Марко Бошняк в пятницу, 31 января, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды".

Бошняк отметил, что межгосударственные дела против России получают максимум внимания со стороны суда для скорейшего рассмотрения и решения.

"Межгосударственные дела рассматриваются с приоритетом и получают все возможное внимание с нашей стороны", – подчеркнул президент ЕСПЧ.

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Тем не менее, он отметил, что сейчас "невозможно сказать, когда именно мы финализируем и примем решение по тому или иному делу" – даже то, будет ли определенное дело завершено в 2025 году.

Марко Бошняк напомнил, что сейчас на рассмотрении ЕСПЧ находятся следующие межгосударственные дела против России:

"Украина против России (по Крыму)", по которому уже вынесено решение по существу. "Украина и Нидерланды против России (относительно захвата Донбасса и сбивания самолета MH17)", по которому уже состоялись слушания. "Украина против России" (относительно убийств политических оппонентов в Российской Федерации). "Украина против России" (инцидент в Керченском проливе). "Грузия против России", по которой уже также вынесли решение по существу, но не решен вопрос справедливой сатисфакции.

"Я не могу дать точных прогнозов, кроме заверения, что мы делаем все возможное для рассмотрения этих дел. Мы – единственный международный судебный орган, который сейчас привлекает Россию к ответственности за нарушение прав человека и основных свобод, которые я рассматриваю", – подчеркнул президент ЕСПЧ.

Напомним, ЕСПЧ продолжает рассматривать дела против России даже несмотря на отсутствие какого-либо сотрудничества со стороны россиян с марта 2022 года.

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