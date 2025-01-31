В Австрії водій тікав від поліції на швидкості 250 км/год, є постраждалі

Гонитва поліцейських у місті Лінц на сході Австрії за 20-річним водієм, який розігнався до швидкості 250 км/год, призвела до кількох ДТП, у яких постраждали пʼятеро людей.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АРА.

20-річний громадянин Угорщини увечері 30 січня порушив правила дорожнього руху під час перебування в Австрії, і патруль поліції вирушив перехоплювати водія. Той спершу зупинився, але потім натиснув на педаль газу і помчав.

Втеча продовжилась на автомагістралі A25 на швидкості до 250 км/год, де чоловік, за словами австрійської поліції, здійснив "дуже небезпечні маневри обгону".

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Незважаючи на туман, 20-річний водій мчав у напрямку Лінца зі швидкістю до 190 км/год і під час руху зачепив автомобіль з причепом, а потім, майже не гальмуючи, врізався в кілька припаркованих авто, зокрема цивільний патруль.

Загалом у результаті постраждали водій та його пасажир, а також двоє поліцейських та ще один учасник дорожнього руху, деякі з них були серйозно травмовані.

Поліція Австрії зʼясувала, що номерні знаки автомобіля були викрадені, а сам автомобіль не був зареєстрований. Крім того, у 20-річного водія не було дійсного водійського посвідчення.

Раніше повідомляли про чоловіка у Німеччині, який вчепився за зовнішню сторону вагонів після того, як не встиг повернутися після перекуру, і дивом витримав швидкість до 282 км/год.