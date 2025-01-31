В Австрии водитель удирал от полиции на скорости 250 км/ч, есть пострадавшие

Погоня полицейских в городе Линц на востоке Австрии за 20-летним водителем, который разогнался до скорости 250 км/ч, привела к нескольким ДТП, в которых пострадали пять человек.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

20-летний гражданин Венгрии вечером 30 января нарушил правила дорожного движения во время пребывания в Австрии, и патруль полиции отправился, чтобы перехватить водителя. Тот сначала остановился, но потом нажал на педаль газа и помчал.

Побег продолжился на автомагистрали A25 на скорости до 250 км/ч, где мужчина, по словам австрийской полиции, совершил "очень опасные маневры обгона".

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Несмотря на туман, 20-летний водитель мчался в направлении Линца со скоростью до 190 км/ч и во время движения зацепил автомобиль с прицепом, а затем, почти не тормозя, врезался в несколько припаркованных авто, в том числе гражданский патруль.

Всего в результате пострадали водитель и его пассажир, а также двое полицейских и еще один участник дорожного движения, некоторые из них были серьезно травмированы.

Полиция Австрии выяснила, что номерные знаки автомобиля были похищены, а сам автомобиль не был зарегистрирован. Кроме того, у 20-летнего водителя не было действительного водительского удостоверения.

Ранее сообщали о мужчине в Германии, который вцепился за внешнюю сторону вагонов после того, как не успел вернуться после перекура, и чудом выдержал скорость до 282 км/ч.