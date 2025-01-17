У Німеччині чоловік зачепився за потяг, що розігнався до 282 км/год, і вижив

Чоловік, який їхав у швидкісному поїзді в Німеччині, вчепився за зовнішню сторону вагонів після того, як не зміг повернутися назад після перекуру, дивом витримавши швидкість до 282 км/год.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Чоловік – 40-річний громадянин Угорщини – сів у четвер, 16 січня, на потяг, що прямував з Мюнхена до північного прибережного міста Любек.

Коли потяг зупинився на станції Інгольштадт, що за 70 кілометрів на північ від Мюнхена, пасажир вийшов покурити.

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Чоловік побачив, що двері поїзда зачинилися і він знову почав рух, після чого застрибнув на кріплення між двома вагонами і тримався за кабельні джгути, поки поїзд розігнався до швидкості 282 км/год.

Очевидці на платформі повідомили поліцію про подію близько 15:00 четверга. Машиніст зупинив потяг у невеликому містечку Кіндінг, що приблизно за 30 кілометрів на північ від Інгольштадта, де чоловіка і заарештували.

На допиті в поліції чоловік сказав, що застрибнув на поїзд, тому що його багаж залишився всередині. Правоохоронці відзначили, що той дивом не постраждав.

Зараз він перебуває під слідством за те, що їхав у поїзді, не придбавши квиток. Йому також загрожує судовий розгляд за "деструктивну поведінку", яка, однак, вважається лише проступком.

У 2024 році повідомлялось, що у Швейцарії 70-річна жінка на інвалідному візку вижила після того, як упала на рейки, по яких проїхав потяг.