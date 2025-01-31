Глава Придністровʼя у Telegram поскаржився фон дер Ляєн на Молдову

Очільник невизнаної Придністровської республіки Вадим Красносельський звернувся до очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн зі скаргами на Молдову, яка нібито перешкоджає поставкам газу в регіон з 1 лютого.

Своє звернення він опублікував у Telegram-каналі ввечері 31 січня, повідомляє "Європейська правда".

Красносельський, звертаючись до "шановної пані фон дер Ляєн", заявив, що ситуація "вимагає негайного реагування".

Він подякував ЄС за виділення коштів на закупівлю природного газу для Придністровʼя, який, відповідно до попередньої домовленості, має постачатись із 1 лютого.

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"Нездоланним на шляху втілення в життя пакета екстреної допомоги Придністров'ю стала нерозторопність молдовських чиновників, які з незрозумілих причин не провели засідання комісії з цього питання", – заявив далі глава Придністровʼя.

У звʼязку з цим Красносельський попросив главу Єврокомісії "особисто втрутитися в ситуацію" і "вплинути на посадовців" Молдови, які "перешкоджають реалізації європейського гуманітарного проєкту".

Зазначимо, що невідомо, чи користується фон дер Ляєн Telegram і чи підписана на канал Красносельського.

Раніше 31 січня прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про остаточну домовленість з Євросоюзом стосовно фінансової допомоги, яку нададуть країні для подолання енергетичної кризи – йдеться про 64 млн євро, з яких 20 млн передбачені на газ для Придністров'я.

Також ці кошти передбачені на закупівлю електроенергії для правобережжя та більш як половина всієї суми – як бюджетна підтримка.

Очільник компанії Moldovagaz Вадим Чебан у пʼятницю заявив, що Придністров’я 1 лютого отримає перші 3 мільйони кубометрів газу.

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