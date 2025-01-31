Глава Приднестровья в Telegram пожаловался фон дер Ляйен на Молдову

Глава непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский обратился к руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с жалобами на Молдову, которая якобы препятствует поставкам газа в регион с 1 февраля.

Свое обращение он опубликовал в Telegram-канале вечером 31 января, сообщает "Европейская правда".

Красносельский, обращаясь к "уважаемой госпоже фон дер Ляйен", заявил, что ситуация "требует немедленного реагирования".

Он поблагодарил ЕС за выделение средств на закупку природного газа для Приднестровья, который, согласно предварительной договоренности, должен поставляться с 1 февраля.

Реклама:

"Непреодолимым на пути воплощения в жизнь пакета экстренной помощи Приднестровью стала нерасторопность молдавских чиновников, которые по непонятным причинам не провели заседание комиссии по этому вопросу", – заявил далее глава Приднестровья.

В связи с этим Красносельский попросил главу Еврокомиссии "лично вмешаться в ситуацию" и "повлиять на чиновников" Молдовы, которые "препятствуют реализации европейского гуманитарного проекта".

Отметим, что неизвестно, пользуется ли фон дер Ляйен Telegram и подписана ли на канал Красносельского.

Ранее 31 января премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил об окончательной договоренности с Евросоюзом относительно финансовой помощи, которую предоставят стране для преодоления энергетического кризиса – речь идет о 64 млн евро, из которых 20 млн предусмотрены на газ для Приднестровья.

Также эти средства предусмотрены на закупку электроэнергии для правобережья и более половины всей суммы – как бюджетная поддержка.

Глава компании Moldovagaz Вадим Чебан в пятницу заявил, что Приднестровье 1 февраля получит первые 3 миллиона кубометров газа.

Читайте также: "Приднестровье – больше не замороженный конфликт. Этот "холодильник" разрушила Россия".