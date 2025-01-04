Туск раскритиковал участие в акции фермеров кандидата в президенты, которого поддерживает оппозиция

Премьер-министр Польши Дональд Туск остро раскритиковал участие в акции протеста фермеров кандитата в президенты Кароля Навроцкого, главы Института национальной памяти, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".

Как пишет "Европейская правда", комментарий он опубликовал в своем X (Twitter).

Акция фермеров против соглашения о свободной торговле ЕС с Южной Америкой, "Зеленого курса" и импорта из Украины проходила одновременно с торжествами к началу польского председательства в Совете ЕС.

Кароль Навроцкий комментировал, что считает акцию протеста "местом для каждого кандидата на пост президента Польши, который думает по-польски".

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"Пока мы с мэром Тшасковским и спикером Головней открывали польское председательство, Навроцкий участвовал в демонстрации активистов с лозунгами о Polexit. Вопрос простой и крайне серьезный: вы хотите президента, который развивает безопасную и сильную Европу, или такого, который вместе с Путиным и его приспешниками будет разрушать ее?", – отреагировал Дональд Туск.

Навроцкий пришел к нему в комментарии и ответил, что "за Польшу в объединенной Европе и сильную Польшу, способную остановить вредные для нас идеи ваших политических друзей, например миграционный пакт, соглашение с „Меркосур" или „Зеленый курс".

Jestem za Polską w zjednoczonej Europie. Polską silną, która potrafi zatrzymać szkodliwe dla nas pomysły pańskich politycznych przyjaciół, tj. pakt migracyjny, umowa z Mercosur czy zielony ład. Wczoraj byłem wśród Polskich Rolników, których podległe panu służby spacyfikowały pod… – Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 4, 2025

Один из последних опросов показал, что если бы президентские выборы в Польше состоялись в ближайшее время, в первом туре победил бы кандидат от партии власти, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, за ним следовал бы Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".

Читайте подробнее, кто будет бороться за пост президента Польши на предстоящих выборах.