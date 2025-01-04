В Приднестровье резко возросла продолжительность веерных отключений света
В непризнанном Приднестровье обнародовали новые графики веерных отключений электроэнергии – выяснилось, что отключения будут значительно более длительными, чем в первый день действия графиков в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, местные власти сообщили, что в субботу абонентов будут отключать на три часа, а в воскресенье – на четыре. Отключения будут касаться Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Каменки, а также ряда сел.
При этом в пятницу, когда веерные отключения только ввели, электричество абонентам выключали только на час.
Руководитель непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский пояснил, что пятничный механизм отключений "был пробным".
"Он подтвердил, что часовых пауз для обеспечения сохранности системы энергоснабжения недостаточно. Выработка не покрывает резкого роста потребления", – заявил Красносельский.
Он добавил, что на нужды потребителей на местных мощностях электрогенерации может быть выработано 154 МВт электроэнергии, а расходуют каждый час 219 МВт. "Простая математика дает ответы. Продолжительность отключений электроэнергии необходимо увеличивать. Сегодня это три часа. Специалисты настаивают на увеличении пауз в подаче электричества с завтрашнего дня до 4-х часов", – заявил Красносельский.
Также так называемое правительство непризнанной республики сообщило о 157 аварийных отключений света по состоянию на утро 4 января из-за перенапряжения электросетей.
С 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.
Власти Приднестровья призвали жителей решать проблему тепла с помощью электрообогревателей.
С 3-го января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии из-за того, что электросети не выдерживают новой нагрузки.
Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы