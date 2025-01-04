В Приднестровье резко возросла продолжительность веерных отключений света

В непризнанном Приднестровье обнародовали новые графики веерных отключений электроэнергии – выяснилось, что отключения будут значительно более длительными, чем в первый день действия графиков в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, местные власти сообщили, что в субботу абонентов будут отключать на три часа, а в воскресенье – на четыре. Отключения будут касаться Тирасполя, Бендер, Рыбницы, Каменки, а также ряда сел.

При этом в пятницу, когда веерные отключения только ввели, электричество абонентам выключали только на час.

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Руководитель непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский пояснил, что пятничный механизм отключений "был пробным".

"Он подтвердил, что часовых пауз для обеспечения сохранности системы энергоснабжения недостаточно. Выработка не покрывает резкого роста потребления", – заявил Красносельский.

Он добавил, что на нужды потребителей на местных мощностях электрогенерации может быть выработано 154 МВт электроэнергии, а расходуют каждый час 219 МВт. "Простая математика дает ответы. Продолжительность отключений электроэнергии необходимо увеличивать. Сегодня это три часа. Специалисты настаивают на увеличении пауз в подаче электричества с завтрашнего дня до 4-х часов", – заявил Красносельский.

Также так называемое правительство непризнанной республики сообщило о 157 аварийных отключений света по состоянию на утро 4 января из-за перенапряжения электросетей.

С 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Власти Приднестровья призвали жителей решать проблему тепла с помощью электрообогревателей.

С 3-го января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии из-за того, что электросети не выдерживают новой нагрузки.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы