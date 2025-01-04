До Вашингтона спрямували тисячі правоохоронців напередодні трьох ключових подій

Правоохоронні органи та служби безпеки у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події в столиці країни, після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас Вегас.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Перша подія відбудеться в понеділок, коли Конгрес збереться, щоб затвердити результати президентських виборів, що відбулися через чотири роки після бунту на Капітолії 6-го січня 2021 року.

Другим буде державний похорон покійного президента Джиммі Картера, який розпочнеться з церемонії та процесії у вівторок і завершиться у четвер.

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Остання резонансна подія відбудеться 20 січня, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.

Правоохоронні органи та органи безпеки визнають, що місто та область навколо нього працюють в умовах підвищеної загрози.

У п'ятницю Секретна служба повідомила, що залучає агентів з усієї країни, щоб збільшити кількість персоналу, яка вже є найвищою за останні три роки.

Департамент столичної поліції Вашингтона повідомив, що поповнив свої лави на майже 4000 офіцерів з департаментів по всій країні.

У столичному Бюро Нацгвардії підтвердили, що також погодили запити на додаткову підтримку, включно з наданням 500 гвардійців та офіцерів зв’язку.

Додатковий запит на 7800 солдатів і авіаторів Національної гвардії для допомоги в забезпеченні безпеки під час інавгурації Трампа очікує на розгляд.

Посилені заходи безпеки, включаючи бар'єри та огорожі, вже встановлено в деяких частинах Вашингтона та навколо Капітолія, але їх буде більше.

Нагадаємо, Трамп запланував "мітинг перемоги" у Вашингтоні 19 січня – за день до інавгурації на другий президентський термін.

Трамп також скаржився на те, що у день його інавгурації національні прапори будуть приспущені через траур у зв’язку зі смертю експрезидента Джиммі Картера.