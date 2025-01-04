В Вашингтон направили тысячи правоохранителей накануне трех ключевых событий

Правоохранительные органы и службы безопасности в Вашингтоне и его окрестностях привлекают подкрепление, готовясь охранять три резонансных события в столице страны, после новогоднего теракта в Новом Орлеане и взрыва автомобиля перед отелем Trump International в Лас Вегас.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

Первое событие состоится в понедельник, когда Конгресс соберется, чтобы утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся через четыре года после бунта на Капитолии 6-го января 2021 года.

Вторым будут государственные похороны покойного президента Джимми Картера, которые начнутся с церемонии и процессии во вторник и завершатся в четверг.

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Последнее резонансное событие состоится 20 января, когда состоится инаугурация новоизбранного президента Дональда Трампа.

Правоохранительные органы и органы безопасности признают, что город и область вокруг него работают в условиях повышенной угрозы.

В пятницу Секретная служба сообщила, что привлекает агентов со всей страны, чтобы увеличить количество персонала, которое уже является самым высоким за последние три года.

Департамент столичной полиции Вашингтона сообщил, что пополнил свои ряды на почти 4000 офицеров из департаментов по всей стране.

В столичном Бюро Нацгвардии подтвердили, что также согласовали запросы на дополнительную поддержку, включая предоставление 500 гвардейцев и офицеров связи.

Дополнительный запрос на 7800 солдат и авиаторов Национальной гвардии для помощи в обеспечении безопасности во время инаугурации Трампа ожидает рассмотрения.

Усиленные меры безопасности, включая барьеры и ограждения, уже установлены в некоторых частях Вашингтона и вокруг Капитолия, но их будет больше.

Напомним, Трамп запланировал "митинг победы" в Вашингтоне 19 января – за день до инаугурации на второй президентский срок.

Трамп также жаловался на то, что в день его инаугурации национальные флаги будут приспущены из-за траура в связи со смертью экс-президента Джимми Картера.