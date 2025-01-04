Лідер ЄНП вважає, що США можуть скоротити військову підтримку партнерів у Європі

Лідер Європейської народної партії (ЄНП) у Європейському парламенті Манфред Вебер допускає скорочення військової підтримки Вашингтоном своїх союзників по НАТО у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Deutsche Welle.

Вебер наголосив, що США можуть у довгостроковій перспективі скоротити військову підтримку партнерів по НАТО в Європі.

"330 мільйонів американців не хочуть постійно захищати 440 мільйонів європейців", – зазначив він в інтерв'ю медіагрупі Funke.

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Тож, на його думку, Європі потрібно дбати про свою оборону спільно.

"Нам потрібні спільні закупівлі, щоб купувати зброю дешевше. Нам потрібен Європейський щит протиракетної оборони і бригада кіберзахисту. І нам потрібно спільно охороняти східний кордон", – пояснив голова ЄНП.

Він також застеріг країни Заходу від квапливих рішень щодо припинення бойових дій в Україні. Вебер вважає, що Захід не має пропонувати лідерові Росії Владіміру Путіну короткострокову угоду щодо миру в Україні, а повинен встановити для неї чіткі межі.

На думку Вебера, Путін і надалі дотримується імперського мислення.

"Ми думали, що це мислення закінчилося після Другої світової війни в Європі. Це не так. Ми перебуваємо під прицілом Путіна", – наголосив політик.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує нового тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа в дебатах про порівняно низькі витрати на оборону європейських союзників.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що цільовий показник оборонних витрат держав НАТО має бути збільшений до трьох відсотків ВВП. Нещодавно з'явилися повідомлення, що Трамп може вимагати навіть п'ять відсотків.