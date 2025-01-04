Лидер ЕНП считает, что США могут сократить военную поддержку партнеров в Европе

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте Манфред Вебер допускает сокращение военной поддержки Вашингтоном своих союзников по НАТО в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Deutsche Welle.

Вебер отметил, что США могут в долгосрочной перспективе сократить военную поддержку партнеров по НАТО в Европе.

"330 миллионов американцев не хотят постоянно защищать 440 миллионов европейцев", – отметил он в интервью медиагруппе Funke.

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Поэтому, по его мнению, Европе нужно заботиться о своей обороне совместно.

"Нам нужны совместные закупки, чтобы покупать оружие дешевле. Нам нужен Европейский щит противоракетной обороны и бригада киберзащиты. И нам нужно совместно охранять восточную границу", – пояснил председатель ЕНП.

Он также предостерег страны Запада от поспешных решений о прекращении боевых действий в Украине. Вебер считает, что Запад не должен предлагать лидеру России Владимиру Путину краткосрочное соглашение о мире в Украине, а должен установить для нее четкие границы.

По мнению Вебера, Путин и в дальнейшем придерживается имперского мышления.

"Мы думали, что это мышление закончилось после Второй мировой войны в Европе. Это не так. Мы находимся под прицелом Путина", – подчеркнул политик.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дебатах о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что целевой показатель оборонных расходов государств НАТО должен быть увеличен до трех процентов ВВП. Недавно появились сообщения, что Трамп может потребовать даже пять процентов.