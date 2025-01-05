До Польщі знову залетіла куля з Росії
У місті Елк Вармінсько-Мазурського воєводства, що на півночі Польщі, виявили метеорологічну кулю, що ймовірно залетіла з російського Калінінграда.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.
Повітряну кулю знайшли в лісі поблизу села Простки, що в Елкському повіті. Працівники місцевого лісництва сповістили про знахідку поліцію.
Попередній огляд обʼєкта підтвердив, що це метеорологічний прилад, який використовується, серед іншого, для вимірювання температури.
На те, що метеорологічна куля, ймовірно, прибула з Калінінградської області Росії, вказує маркування кирилицею на ній.
Минулого року на території Вармінсько-Мазурського воєводства виявляли кілька подібних обʼєктів.
В одному випадку куля перебувала в повітряному просторі Польщі пʼять годин і після цього повернулась в Калінінград.