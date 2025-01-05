До Польщі знову залетіла куля з Росії

У місті Елк Вармінсько-Мазурського воєводства, що на півночі Польщі, виявили метеорологічну кулю, що ймовірно залетіла з російського Калінінграда.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Повітряну кулю знайшли в лісі поблизу села Простки, що в Елкському повіті. Працівники місцевого лісництва сповістили про знахідку поліцію.

Попередній огляд обʼєкта підтвердив, що це метеорологічний прилад, який використовується, серед іншого, для вимірювання температури.

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На те, що метеорологічна куля, ймовірно, прибула з Калінінградської області Росії, вказує маркування кирилицею на ній.

Минулого року на території Вармінсько-Мазурського воєводства виявляли кілька подібних обʼєктів.

В одному випадку куля перебувала в повітряному просторі Польщі пʼять годин і після цього повернулась в Калінінград.