В Польшу снова залетел шар из России

В городе Елк Варминско-Мазурского воеводства, что на севере Польши, обнаружили метеорологический шар, вероятно залетевший из российского Калининграда.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Воздушный шар нашли в лесу вблизи села Простки, что в Елкском уезде. Работники местного лесничества известили о находке полицию.

Предварительный осмотр объекта подтвердил, что это метеорологический прибор, который используется, среди прочего, для измерения температуры.

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На то, что метеорологический шар, вероятно, прибыл из Калининградской области России, указывает маркировка кириллицей на нем.

В прошлом году на территории Варминско-Мазурского воеводства обнаруживали несколько подобных объектов.

В одном случае шар находился в воздушном пространстве Польши пять часов и после этого вернулся в Калининград.