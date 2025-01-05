В Польшу снова залетел шар из России
В городе Елк Варминско-Мазурского воеводства, что на севере Польши, обнаружили метеорологический шар, вероятно залетевший из российского Калининграда.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Воздушный шар нашли в лесу вблизи села Простки, что в Елкском уезде. Работники местного лесничества известили о находке полицию.
Предварительный осмотр объекта подтвердил, что это метеорологический прибор, который используется, среди прочего, для измерения температуры.
На то, что метеорологический шар, вероятно, прибыл из Калининградской области России, указывает маркировка кириллицей на нем.
В прошлом году на территории Варминско-Мазурского воеводства обнаруживали несколько подобных объектов.
В одном случае шар находился в воздушном пространстве Польши пять часов и после этого вернулся в Калининград.