Повітряна куля з Росії політала над Польщею п'ять годин і вилетіла

Повітряна куля, яка влетіла в польський повітряний простір із території Росії вдень у четвер, залишила його через п’ять годин.

Про це у соцмережі X (Twitter) повідомило Оперативне командування Війська Польського, передає "Європейська правда".

Куля, за інформацією польської сторони, залишила повітряний простір приблизно о 20:00 (21:00 за Києвом).

"За попередніми оцінками, російська сторона втратила контроль над одним із аеростатів безпеки об'єкта в регіоні Кенігсберга (Калінінграда. – Ред.)", – повідомили в польських Збройних силах.

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Там наголосили, що об’єкт не становив загрози національній безпеці Польщі, а з огляду на "можливі негативні наслідки" його знищення Оперативне командування ухвалило рішення цього не робити.

Нагадаємо, у березні на півночі Польщі поблизу села Варкалки виявили невідомий літальний об’єкт, схожий на метеорологічну кулю. Згодом у цьому ж районі виявили ще дві подібні кулі.

У коментарі щодо першої знахідки міністр оборони Польщі сказав, що це, найімовірніше, звичайна метеорологічна куля, але її дослідять також військові.

У польській поліції тоді заявляли, що метеорологічні кулі, які впали на території Польщі, не вели розвідувальну діяльність.