У Берліні затримали іноземного блогера, який підпалив квартиру феєрверком

Німецька поліція затримала 23-річного блогера, який у новорічну ніч запустив феєрверк у бік квартири в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

23-річного підозрюваного, ім'я якого не розголошується, затримали в аеропорту Берлін-Бранденбург за підозрою у спробі підпалу і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та пошкодженні майна.

У своєму Instagram-акаунті з понад 310 тисячами підписників хлопець виклав нині недоступне відео запуску феєрверків у берлінському районі Нойкьольн у бік квартири.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а мешканці квартири змогли швидко загасити пожежу, що виникла після запуску феєрверка.

Перед затриманням блогер обурювався розслідуванням інциденту. В одному з відео в соцмережах він сказав, що це сталося через расизм у Німеччині, і що він планує повернутися на батьківщину.

Але пізніше він заявив, що інцидент "був помилкою", та опублікував вибачення перед власником квартири.

У поліції Берліна заявили, що 23-річний блогер 5 січня постане перед суддею, який оголосить йому запобіжний захід.

Відео блогера викликало обурення на тлі широкої дискусії в Німеччині про травми і збитки, спричинені новорічними феєрверками. Через них загинули щонайменше п'ятеро людей і багато отримали поранення.