Зеленский: Трамп может стать первым лидером, который прилетит на самолете в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что избранный американский президент Дональд Трамп может стать первым мировым лидером, который прилетит в Украину на самолете.

Об этом он сказал в интервью Лексу Фридману, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что когда российско-украинская война закончится – американский президент Трамп "может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете".

"Мне кажется, это было бы символично", – считает украинский президент.

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Отдельно он обратил внимание на то, что Украина придерживается такой же позиции о мире через силу, что и Трамп: "Если ты сильный – ты можешь говорить".

"Мне понравился месседж президента Трампа во время его речи. Я думаю, что мы имеем такую же позицию относительно мира через силу. Это очень важно. Итак, это означает, что если ты сильный, то ты можешь говорить. И мы должны быть сильными. И Украина должна быть сильной", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, в этом же интервью Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении российско-украинской войны состоятся с Трампом после его инаугурации, а уже потом, потенциально, с россиянами.

Недавно Путин во время ежегодной пресс-конференции для СМИ сказал, что "готов" к потенциальным переговорам с Трампом.