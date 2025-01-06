Блінкен: Росія готова обміняти космічні технології на зброю КНДР для війни в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, 6 січня, що Росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та інше обладнання для підтримки війни проти України.

Про це він сказав після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, пише Yonhap, передає "Європейська правда".

Як інформує агентство, Блінкен назвав співпрацю Росії та Північної Кореї занепокоєнням для США та їхніх ключових союзників, таких як Південна Корея та Японія.

"У нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями", – заявив держсекретар США.

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Він наголосив, що очільник Кремля Владімір Путін "може бути близький до того, щоб змінити політику, яка тривала десятиліттями, прийнявши ядерну програму КНДР".

"Це занепокоєння перебуває в центрі уваги не лише Сполучених Штатів, але й Кореї та Японії", – зауважив Блінкен.

Державний секретар США зазначив, що тісний союз Північної Кореї з Росією підкреслює необхідність посилення співпраці у сфері безпеки між США, Південною Кореєю і Японією, а також з НАТО, оскільки безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні і Європі стає все більш взаємопов'язаною.

Зазначимо, у той час, як Блінкен перебував із візитом у Сеулі, Північна Корея запустила балістичну ракету середньої дальності, яка пролетіла понад 1100 кілометрів на схід і впала в море, як стверджують південнокорейські військові.

Нагадаємо, американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.

У Пентагоні раніше прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.