Блинкен: Россия готова обменять космические технологии на оружие КНДР для войны в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, 6 января, что Россия готова предоставить Северной Корее свои передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и другое оборудование для поддержки войны против Украины.

Об этом он сказал после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле, пишет Yonhap, передает "Европейская правда".

Как информирует агентство, Блинкен назвал сотрудничество России и Северной Кореи беспокойством для США и их ключевых союзников, таких как Южная Корея и Япония.

"У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться с Пхеньяном передовыми космическими и спутниковыми технологиями", – заявил госсекретарь США.

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Он подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин "может быть близок к тому, чтобы изменить политику, которая длилась десятилетиями, приняв ядерную программу КНДР".

"Это беспокойство находится в центре внимания не только Соединенных Штатов, но и Кореи и Японии", – отметил Блинкен.

Государственный секретарь США отметил, что тесный союз Северной Кореи с Россией подчеркивает необходимость усиления сотрудничества в сфере безопасности между США, Южной Кореей и Японией, а также с НАТО, поскольку безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе становится все более взаимосвязанной.

Отметим, в то время как Блинкен находился с визитом в Сеуле, Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела более 1100 километров на восток и упала в море, как утверждают южнокорейские военные.

Напомним, американские разведывательные службы считают, что развертывание северокорейских войск в РФ было идеей Северной Кореи, а не России.

В Пентагоне ранее прогнозировали увеличение потерь среди северокорейских военных, которые продолжают участвовать в боях на территории Курской области.