У Чорногорії вимагали відставок в уряді через масове вбивство з 12 жертвами

У чорногорській столиці Подгориці напередодні тисячі людей вийшли на акцію з вимогою відставки глави МВС Данила Шарановича і віцепрем'єра з питань оборони і безпеки Алекси Бечича.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Приводом для протестів з вимогами відставок в уряді стало масове вбивство в невеликому містечку Цетинє, жертвами якого стали 12 осіб.

Протестувальники зібрались біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Чорногорії, скандуючи: "Відставки" і "Вбивці".

Реклама:

AP

AP

За кілька годин до цього сотні людей вшанували пам'ять 12 жертв хвилиною мовчання на мітингу в Цетинє, де минулої середи сталася стрілянина.

Мая Гардашевич, організаторка протесту, сказала, що "ми прийшли сюди в пошуках відповідей" на кілька запитань: "Чому в Цетинє вдруге сталося масове вбивство? Чому ніхто не несе відповідальності? Чому так важко піти у відставку?"

Це було друге подібне масове вбивство в місті менш ніж за три роки. Багато місцевих мешканців та інші чорногорці вважають, що поліція не впоралася із ситуацією і не зробила достатньо для посилення безпеки після першого масового вбивства, яке сталося в серпні 2022 року.

Протестувальники в Цетинє і Подгориці також вимагали "демілітаризації" населення шляхом знищення нелегальної зброї, високих податків на її володіння і мораторію на видачу нових ліцензій.

В одному з найжахливіших масових вбивств на Балканах винний 45-річний Ако Мартинович. Минулої середи, добряче випивши, він влаштував масову стрілянину і протягом багатьох годин переховувався від поліції, а згодом скоїв самогубство.

На тлі резонансної стрілянини влада Чорногорії оголосила про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.