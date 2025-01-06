В Черногории требовали отставок в правительстве из-за массового убийства с 12 жертвами

В черногорской столице Подгорице накануне тысячи людей вышли на акцию с требованием отставки главы МВД Данилы Шарановича и вице-премьера по вопросам обороны и безопасности Алексы Бечича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Поводом для протестов с требованиями отставок в правительстве стало массовое убийство в небольшом городе Цетине, жертвами которого стали 12 человек.

Протестующие собрались у здания Министерства внутренних дел Черногории, скандируя: "Отставки" и "Убийцы".

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AP

AP

За несколько часов до этого сотни людей почтили память 12 жертв минутой молчания на митинге в Цетине, где в прошлую среду произошла стрельба.

Майя Гардашевич, организатор протеста, сказала, что "мы пришли сюда в поисках ответов" на несколько вопросов: "Почему в Цетине во второй раз произошло массовое убийство? Почему никто не несет ответственности? Почему так трудно уйти в отставку?"

Это было второе подобное массовое убийство в городе менее чем за три года. Многие местные жители и другие черногорцы считают, что полиция не справилась с ситуацией и не сделала достаточно для усиления безопасности после первого массового убийства, которое произошло в августе 2022 года.

Протестующие в Цетине и Подгорице также требовали "демилитаризации" населения путем ликвидации нелегального оружия, высоких налогов на его владение и моратория на выдачу новых лицензий.

В одном из самых ужасных массовых убийств на Балканах виновен 45-летний Ако Мартинович. В прошлую среду, изрядно выпив, он устроил массовую стрельбу и в течение многих часов скрывался от полиции, а затем совершил самоубийство.

На фоне резонансной стрельбы власти Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием.