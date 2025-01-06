Віцеканцлер Німеччини пояснив, як уникнути політичних помилок Австрії
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що центристські партії країни повинні бути готові до співпраці після лютневих дострокових виборів, інакше вони ризикують привести до влади ультраправих.
Про це Габек сказав у коментарі dpa, повідомляє "Європейська правда".
Ця заява німецького віцеканцлера пролунала на тлі подій в Австрії, де канцлер Карл Негаммер подав у відставку після провалу коаліційних переговорів.
Це відкрило шлях до можливої коаліції між консервативною Австрійською народною партією і ультраправою Австрійською партією свободи.
"Австрія є прикладом того, як не може бути", – сказав Габек.
Він очікує, що під час виборчої кампанії в Німеччині "будуть летіти іскри", але наполягає на тому, що партії повинні "зберігати холоднокровність".
"Якщо центристські партії не здатні формувати альянси і відкидають компроміси як диявольську роботу, це допомагає радикалам. Якщо ми не готові формувати демократичні альянси, ми стикаємося із загрозою нестабільності і нездатністю діяти", – підкреслив Габек.
За його словами, "Німеччина не може собі цього дозволити".
Нагадаємо, 4 січня Карл Негаммер оголосив про відставку з посади лідера Австрійської народної партії та канцлера Австрії після провалу переговорів про коаліцію із соціал-демократами.
Партії вели переговори після парламентських виборів у вересні 2024 року. Хоча тоді перемогла ультраправа Австрійська партія свободи, голосів для одноосібної більшості їй не вистачило, а інші партії відмовились входити з нею в коаліцію.
Новопризначений лідер Австрійської народної партії Крістіан Штокер 5 січня висловив готовність вести переговори з ультраправою Австрійською партією свободи про коаліцію.
Більше про австрійські вибори – у статті: Чому тріумф ультраправих в Австрії поки не став катастрофою для України.