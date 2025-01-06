Вице-канцлер Германии объяснил, как избежать политических ошибок Австрии

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что центристские партии страны должны быть готовы к сотрудничеству после февральских досрочных выборов, иначе они рискуют привести к власти ультраправых.

Об этом Хабек сказал в комментарии dpa, сообщает "Европейская правда".

Это заявление немецкого вице-канцлера прозвучало на фоне событий в Австрии, где канцлер Карл Нехаммер подал в отставку после провала коалиционных переговоров.

Это открыло путь к возможной коалиции между консервативной Австрийской народной партией и ультраправой Австрийской партией свободы.

Реклама:

"Австрия является примером того, как не может быть", – сказал Хабек.

Он ожидает, что во время избирательной кампании в Германии "будут лететь искры", но настаивает на том, что партии должны "сохранять хладнокровие".

"Если центристские партии не способны формировать альянсы и отвергают компромиссы как дьявольскую работу, это помогает радикалам. Если мы не готовы формировать демократические альянсы, мы сталкиваемся с угрозой нестабильности и неспособностью действовать", – подчеркнул Хабек.

По его словам, "Германия не может себе этого позволить".

Напомним, 4 января Карл Нехаммер объявил об отставке с должности лидера Австрийской народной партии и канцлера Австрии после провала переговоров о коалиции с социал-демократами.

Партии вели переговоры после парламентских выборов в сентябре 2024 года. Хотя тогда победила ультраправая Австрийская партия свободы, голосов для единоличного большинства ей не хватило, а другие партии отказались входить с ней в коалицию.

Новоназначенный лидер Австрийской народной партии Кристиан Штокер 5 января выразил готовность вести переговоры с ультраправой Австрийской партией свободы о коалиции.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.