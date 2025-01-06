Італія вважає смішними заяви про те, що Мелоні обговорювала із Трампом SpaceX

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не обговорювала переговори Риму з компанією SpaceX Ілона Маска щодо можливого постачання послуг Starlink під час свого візиту до США.



Про це повідомили в офісі прем'єр-міністерки, передає "Європейська правда".

У заяві акцентували, що вважають "просто смішною" новину про те, що тема SpaceX обговорювалася під час зустрічі Мелоні з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

"Переговори зі SpaceX є частиною звичайних дискусій, які державні органи ведуть з компаніями, в цьому випадку з тими, хто займається безпечним зв'язком для потреб передачі зашифрованих даних", – йдеться у повідомленні.

Джорджа Мелоні стала однією з небагатьох іноземних лідерів, які відвідали Трампа в його резиденції в Мар-а-Лаго після президентських виборів 2024 року у США.

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Несподіваний візит італійської премʼєрки також відбувся за кілька днів до запланованої подорожі президента США Джо Байдена до Італії та Ватикану 9-12 січня.

Як дізнався Bloomberg, Трамп і Мелоні за вечерею обговорили низку питань, зокрема тарифи, якими обраний президент США погрожував різним торговим партнерам, і арешт в Ірані італійської журналістки Сесилії Сали.