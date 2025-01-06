Италия считает смешными заявления о том, что Мелони обсуждала с Трампом SpaceX

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не обсуждала переговоры Рима с компанией SpaceX Илона Маска о возможной поставке услуг Starlink во время своего визита в США.

Об этом сообщили в офисе премьер-министра, передает "Европейская правда".

В заявлении акцентировали, что считают "просто смешной" новость о том, что тема SpaceX обсуждалась во время встречи Мелони с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

"Переговоры со SpaceX являются частью обычных дискуссий, которые государственные органы ведут с компаниями, в этом случае с теми, кто занимается безопасной связью для нужд передачи зашифрованных данных", – говорится в сообщении.

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Джорджа Мелони стала одной из немногих иностранных лидеров, посетивших Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго после президентских выборов 2024 года в США.

Неожиданный визит итальянского премьера также состоялся за несколько дней до запланированного путешествия президента США Джо Байдена в Италию и Ватикан 9-12 января.

Как узнал Bloomberg, Трамп и Мелони за ужином обсудили ряд вопросов, в том числе тарифы, которыми избранный президент США угрожал различным торговым партнерам, и арест в Иране итальянской журналистки Сесилии Салы.